رياضة | ريال مدريد يُبلغ لاعبه بالرحيل ويطالبه بتحديد موقفه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُبلغ لاعبه بالرحيل ويطالبه بتحديد موقفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن ماريانو دياز مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، قد أصبح غير مرغوب فيه، داخل منظومة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم المقبل .

وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قد طلب من مهاجمه البحث عن عروض خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل الخروج عن سانتياغو برنابيو .

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ووفقاً لما ذكره موقع " أوك دياريو " فإن ريال مدريد يخشي تكرار ما حدث في الميركاتو الشتوي الماضي وبقاء مريانو مع الفريق مره أخري، لذلك طلب النادي من المهاجم الشاب، تحديد مستقلة بنفسه .

ويمتلك ماريانو عقد مع ريال مدريد حتي عام 2023 ومازال مقتنع أنه لم يحصل علي فرصه كامله لإثبات الذات مع الميرنغي في ظل المشاركه الأساسية لكريم بنزيما .

يذكر أن أندية نابولي وروما الإيطاليين قد أبديا رغبه قوية في التعاقد مع اللاعب، الا أن النادي الملكي لم يصله أي عروض رسمية حتي الآن .