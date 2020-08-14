شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين الاتحاد والجونة بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لقاء الجونة أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز.
تقدم الجونة عن طريق مهاجمه وهدافه أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء في الدقيقة 52، قبل أن يسجل إسلام جمال هدف التعادل للاتحاد السكندري برأسية رائعة في الدقيقة 70، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.
بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 29 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى النقطة 21 في المركز العاشر.
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