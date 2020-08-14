شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ردًا على اتهامات الأهلي: «خليهم يركزوا في رمضان صبحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، رفض ذكر اسمه، أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، ليس لها أي علاقة بقرار الاتحاد الدولي «فيفا» بشأن تغريم محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الأهلي.

وكان «فيفا» قد أعلن قراره بشأن قضية نادي الزمالك المرفوعة ضد «كهربا» بتغريم اللاعب ما يقرب من 33 مليون جنيه مصري مع إيقافه لمدة 6 أشهر، في حال عدم دفع الغرامة للنادي الأبيض.

وقال المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الجبلاية تتعامل مع أي شكوى تخص الأندية بحيادية دون أي تدخل منها، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإرسال الشكوى إلى فيفا.

ورفض المصدر، اتهامات الأهلي بأن اللجنة ساندت الزمالك في شكواه ضد كهربا، مضيفًا بدلا من أن يتهم مسؤولي الأهلي اتحاد الكرة بأي اتهامات فعليهم أن يركزوا في الرد على الشكوى.

واختتم: «خليهم يركزوا في رمضان صبحي».

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