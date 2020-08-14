شكرا لقرائتكم فض المنازعات بـ "فيفا": أفيش سيتم توقيع عليه عقوبة الحظر 3 فترات قيد حال عدم سداد غرامة كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشار الحكم الصادر اليوم، الجمعة، من غرفة لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لصالح نادى الزمالك في قضية كهربا، إلى أن نادى أفيش البرتغالى سيتم توقيع عليه عقوبة الحظر لثلاث فترات قيد متتالية، حال عدم سداد قيمة غرامة اللاعب التي جاء الحكم إنها يتم سدادها بالتضامن بين اللاعب والنادى البرتغالى والتي جاءت قيمتها قدرها 32 مليون جنيه و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك في تلك القضية، لذا سيطعن النادى البرتغالى واللاعب على الحكم في الفترة القانونية.

وجاء في الحكم الذى انفرد بنشره "الخليج 365"، ظهر اليوم، الجمعة، أن نادى أفيش البرتغالى مسؤول بالتضامن والتكافل مع اللاعب عن دفع قيمة التعويض المذكورة، وسيقوم اللاعب والنادى البرتغالى بالاستئناف على ذلك الحكم في المحكمة الرياضية الدولية لإيقافه.

كما أوضحت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى قبول إدعاء الزمالك ومطالبه جزئيًا في تلك القضية مع توجيه النادى الأبيض بضرورة إرسال الحساب المصرفي الخاص بالنادى لكهربا والنادى البرتغالى من أجل دفع المبلغ المستحق، إلى جانب فائدة بنسبة 5٪ سنويًا على المبلغ المذكور اعتبارًا من 6 يناير 2020 حتى تاريخ السداد الفعلي.

وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011IFrame

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عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين، خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفي 2 أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

ودخل كهربا في أزمة كبيرة مع نادى الزمالك في نهاية الموسم الماضى ، قبل مواجهة الأهلي في الدور الأول التي أقيمت في شهر مارس الماضي، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى .

وتوج كهربا بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي للمرة الأولى فى تاريخ النادي.