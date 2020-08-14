شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يكتفي بنشر صورة له بعد صدور حكم لصالح الزمالك ضد كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، فى تعليقه على الحكم الصادر لصالح النادى الأبيض فى قضية كهربا، بنشر صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام" إلى جانب "إيموشن"، وذلك بعد إلزام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اللاعب، بسداد 32 مليون جنيه و800 ألف جنيه لخرقه تعاقده مع قلعة ميت عقبة.



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وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك مفاجأة بأن من ضمن الأوراق التى قدمها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض، فى قضية كهربا، أن النادى تلقى عروضا لضمه من ناديين، أحدهما فى تركيا والآخر فى السعودية، بقيمة 5 ملايين دولار، قبل رحيل اللاعب إلى نادى أفيش البرتغالى ثم انتقاله إلى الأهلى.

وأوضح المصدر ذاته أن مستندات الزمالك التى قدمت لتأكيد القيمة المالية الكبرى للاعب حتى يحصل على أكبر قدر من التعويض فى مسألة رحيله دون الحصول على موافقة إدارة الزمالك وكان "اليوم السابع" قد انفرد ظهر اليوم، الجمعة، بحكم الفيفا الصادر فى القضية بتغريم اللاعب 32 مليون جنيه و800 ألف جنيه.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمى تأكيداً لـ"اليوم السابع" أن النادى تلقى إخطاراً رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا، بإلزامه بدفع 32 مليون جنيه و800 ألف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5% من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي وفي حالة عدم السداد خلال 45 يوم من توقيع العقوبة يتم ايقافه لمدة أقصاها 6 أشهر مع أحقية اللاعب بالاستئناف على الحكم فى المحكمة الرياضية الدولية.

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وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين، خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفي 2 أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

ودخل كهربا في أزمة كبيرة مع نادى الزمالك في نهاية الموسم الماضى ، قبل مواجهة الأهلي في الدور الأول التي أقيمت في شهر مارس الماضي، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى .

وتوج كهربا بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي للمرة الأولى فى تاريخ النادي.