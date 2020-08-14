شكرا لقرائتكم المصري: لن نلعب مباراة الإسماعيلي.. ليس لدينا عدد كافي من اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصر محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى ، على أن فريقه لن يلعب مباراته ضد الاسماعيلى مساء اليوم الجمعة ولن يتوجه الفريق لأرض الملعب.

شدد على أنه لا يوجد عدد كاف من اللاعبين لخوض اللقاء بعد ثبوت 20 حالة ايجابية فى الفريق وفقا للتحاليل التى أجراها اتحاد الكرة واللجنة الطبية التابعة له.

وقال الخولى فى تصريحات تليفزيونية: "اتحاد الكرة لا يعلم تفاصيل البروتوكول الطبى الخاص بعلاج فيروس كورونا لأن أى متعافى لابد من الخضوع لفترة نقاهة بعد التعافى، لافتا إلى أنه لا يوجد ناشئين فى المصرى جاهزين للمباراة بعدما ألغى اتحاد الكرة مسابقات الناشئين هذا الموسم، مشددا على أنه يحمل اللجنة الخماسية مسئولية ما يحدث حاليا.

فيما أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حالة عدم تواجد المصرى فى مباراة اليوم أمام الإسماعيلى، المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم، سيتم خصم 6 نقاط من النادى المصرى، أسوة بما تم فى لقاء الأهلي والزمالك والذى تخلف فيه الأخير عن الحضور للقاء وتم خصم 3 نقاط منه باعتباره مهزوماً إلى جانب خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم.

وأصدر النادي المصري برئاسة سمير حلبية بياناً رسمياً لتوضيح موقف الفريق من مباراة اليوم المقرر إقامتها أمام النادى الإسماعيلى، وعقد مجلس إدارة النادى المصرى جلسة طارئة مساء أمس، الخميس، لمناقشة إمكانية المشاركة فى مباراة النادي الإسماعيلي بالدورى العام، والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد ببرج العرب.

وجاء البيان كالتالي:

في ظل احترام المجلس لقرار استمرار مسابقة الدوري العام لهذا الموسم بدليل مشاركة النادي مع نادى الزمالك الشقيق فى أول مباراة بعد استئناف المسابقة.

تم دراسة الموقف الحالي للفريق الأول دراسة شاملة في ظل الأعداد الكبيرة المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” سواء من اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي ومسئولي المهمات والمعاونين والذي اتضح معه الاتي :

أولًا:

الحالات المصابة بالفيروس من عناصر الجهاز الفنى والادارى والطبي والمعاون والتي جاءت نتيجة المسحات التى تمت بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم.

1- كابتن طارق العشري … المدير الفني.

2- كابتن عبد الظاهر السقا …المدير الرياضي.

3- كابتن عبد الحليم كامل… مخطط الاحمال.

4- كابتن محمود جابر …المدير الاداري.

5- كابتن احمد سامح… اخصائي التاهيل.

6- كابتن محمد عياد… أخصائي العلاج الطبيعي.

7- كابتن على ندا… مسئول إقامة الفريق.

8-السيد/ محسن فواز… سائق حافلة الفريق.

وهذه الحالات تخضع حاليًا الى جميع الإجراءات وبروتوكول وزارة الصحه المنظم لهذا الشأن.

ثانيًا :

الحالات المصابة بالفيروس من اللاعبين والتي جاءت نتيجة المسحات التى تمت بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم.

1-أحمد شوشة.

2- بهاء مجدي.

3-محمد جابر.

4-كريم العراقي.

5-احمد عبد الفتاح.

6- محمد زكريا “شيكا”.

7-احمد عادل”ميسي”.

8- اسلام عطية.

9-حسن علي.

10- محمود وادي.

11- مفتاح طقطق.

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12- أوجستين أموتو.

13- محمد شحاته.

14- ابراهيم محمد عبد الكريم”الغنام”.

وهذه الحالات تخضع حاليًا الى جميع الاجراءات وبروتوكول وزارة الصحه المنظم لهذا الشأن.

ثالثًا :

اللاعبين الذين جاءت تحولت نتيجة مسحاتهم من إيجابية الإصابة بالفيروس إلى حالات سلبية وفقًا للمسحات التى تمت بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم

1-عمرو موسى.

2- عمر كمال عبد الواحد.

3- عبد الرحمن زين.

4-ايزي ايميكا.

5-زياد فرج.

6- أحمد يوسف.

وهذه الحالات ايضًا تخضع حاليًا لجميع الاجراءات وبروتوكول وزارة الصحة المنظم لهذا الشأن، ويتم حاليًا استيفاء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة لهم وفقًا للبروتوكول، وبالتالي يتعذر مشاركتهم فى المباريات حاليًا لحين التأكد من تمام تماثلهم للشفاء.

يذكر أن بروتوكول وزارة الصحه المعتمد لدى الاتحاد المصري لكرة القدم ينص على الآتي :

1- عزل الحالة الايجابية لمده 14 يومًا مع المتابعة الطبية اليومية من خلال الجهاز الطبي للفريق.

2- التاكيد على الالتزام التام باجراءات العزل طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

3- تناول الأدوية اللازمة اثناء تلك الفترة.

4-يتم عمل تحليل PCR بعد مرور 14 يوما من العزل المنزلي.

5-يعاد تحليل PCR اخر بعد 72 ساعة.

6 -في حاله سلبية نتائج العينتين أو التحليلين يتم توجيه اللاعب لاجراء الفحص الطبي الشامل وفقا لما يلي :

أ – إجراء التحاليل المعملية التالية

* صورة دم كاملة.

* تحليل CBC.

* تحليل FERRITEN.

* تحليل D-DIMER.

* تحليل ALT-AST.

* تحليل ESR.

*تحليل CPR.

*تحليل LDH.

تحليل UREA CREAT.

ب – إجراء الأشعات التالية :

* رسم قلب عادي ومطول.

* موجات صوتية على القلب طبقًا للاشتراطات الطبية للرياضيين.

* أشعة مقطعية على الصدر.

جـ – اجراء فحص اكلينيكي شامل.