شكرا لقرائتكم المصري ضد الاسماعيلي .. الدراويش يوثقون لحظة وصولهم لستاد برج العرب عبر تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المصري ضد الاسماعيلي

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاسماعيلى عبر تويتر صوراً من وصول فريقها لستاد برج العرب بالاسكندرية تمهيداً لملاقاة المصرى البورسعيدى ، وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حالة عدم تواجد المصرى فى مباراة اليوم أمام الإسماعيلى، المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم، سيتم خصم 6 نقاط من النادى المصرى، أسوة بما تم فى لقاء الأهلي والزمالك والذى تخلف فيه الأخير عن الحضور للقاء وتم خصم 3 نقاط منه باعتباره مهزوماً إلى جانب خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم.

وأصدر النادي المصري برئاسة سمير حلبية بياناً رسمياً لتوضيح موقف الفريق من مباراة اليوم المقرر إقامتها أمام النادى الإسماعيلى، وعقد مجلس إدارة النادى المصرى جلسة طارئة مساء أمس، الخميس، لمناقشة إمكانية المشاركة فى مباراة النادي الإسماعيلي بالدورى العام، والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد ببرج العرب.

كما أصدر النادى الإسماعيلى بياناً رسميا أكد فيه ترحيبه بتأجيل مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، تضامناً مع المصرى فى ظل وجود إصابات كورونا بصفوفه .

وجاء نص بيان الإسماعيلى كالتالى: "حرصاً على العلاقات التاريخية التى تربط ناديى الإسماعيلى والمصري، وتقديرا لمدينة بورسعيد الباسلة وشعبها يشدد مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان على تقديره واحترامه واعتزازه لتلك العلاقات وسعيه الدائم على تعزيزها .

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– وعلى ضوء الأزمة المثارة فى الوقت الحالى بشأن مباراة الإسماعيلى مع المصرى والمقرر انطلاقها مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدوري العام ، يؤكد مجلس الإدارة أنه قام بمخاطبة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الكرة بشكل رسمى والتى أكدت على عدم إرجاء اللقاء وإقامته فى الموعد المحدد سلفا.

– كما تم اجراء مكالمة هاتفية أمس جمعت بين المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ،عضو مجلس الادارة والاستاذ عمرو الجناينى رئيس اللجنة والذى أكد فيها الأخير على انطلاق اللقاء بشكل نهائى بموعده وأن فريق المصري يمتلك عدد كافِ من اللاعبين القادرين على خوض المباراة بعد اجراء مسحة طبية لكافة عناصر الفريق.

– وفضل الإسماعيلى الانتظار على غير العادة حتى الساعة السادسة لحين وصول كل تلك التأكيدات المذكورة ، قبل شد الرحال إلى الاسكندرية وهو ما ساهم بوصول الفريق عند منتصف الليل ، وهو ما لم يحدث من قبل حيث يعتاد الفريق بشكل دائم على السفر للمدينة الساحلية فى الصباح الباكر فى اليوم الذى يسبق المباراة ، على أن يصلوا عصرا من أجل نيل اللاعبين لفترة راحة كافية قبيل المباراة.

– وبناء على ذلك فأن مجلس إدارة النادي الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ورغم تكبد الفريق عناء السفر لساعات طويلة واقامة الفريق بفندق الاقامة بالاسكندرية وعدم حصولهم على فترة راحة كافة ، إلا أنه لا يمانع فى تأجيل اللقاء لموعد آخر يحدده اتحاد الكرة فى حال صدور بيان رسمى بذلك.