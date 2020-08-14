بيان الأهلي بشأن عقوبة كهربا

أصدر النادي الأهلي بيانًا يعلن فيه تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم على سلامة موقف القلعة الحمراء في التعاقد مع محمود كهربا، لاعب الزمالك الأسبق.
وجاء في بيان الأهلي :"أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم سلامة موقف النادي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول قادما من نادي أفيس البرتغالي، وأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف".
وأضاف :"جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها «نادي كهربا الأسبق» في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة".
يُذكر أن محمود كهربا رحل عن الزمالك بحجة انتهاء عقده مع النادي، لينتقل بعدها إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل أن يقوم بفسخ تعاقده وينتقل للأهلي الشتاء الماضي.
ويقضي كهربا في الوقت الحالي عقوبة اتحاد الكرة بإيقافه 10 مباريات على خلفية أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات.
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