شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاسماعيلى لمواجهة المصرى...وجيه عبد الحكيم فى الهجوم والوحش يعود أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تشكيل لاعبيه للقاء المصرى البورسعيدى فى إطار منافسات الجولة الــ19 ببطولة الدورى العام.

التشكيل ضم كل من .. حارس مرمى .. محمد مجدى خط الدفاع .. أحمد أيمن – ابراهيم ابو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدى أمامهم .. مدحت فقوسة – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم Advertisements على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد مجدى الجمل – محمود البدرى – محمد الضرف – بيكيتى سيلفا – محمد بيومى – محمد حمدى زكى – محمد الشامى – حازم مرسى.

وحامت الشبهات حول مباراة الليلة بعدما طلب النادى المصرى تأجيلها على غرار مباراته مع حرس الحدود المؤجلة من الجولة 18 للمسابقة والتي كان مقرراً لها الاثنين الماضى وتأجلت للمرة الثانية ، حيث أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك لـ 50 فردا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم ، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد اقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حالة عدم تواجد المصرى فى مباراة اليوم أمام الإسماعيلى، المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم، سيتم خصم 6 نقاط من النادى المصرى، أسوة بما تم فى لقاء الأهلي والزمالك والذى تخلف فيه الأخير عن الحضور للقاء وتم خصم 3 نقاط منه باعتباره مهزوماً إلى جانب خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم.

وأصدر النادي المصري برئاسة سمير حلبية بياناً رسمياً لتوضيح موقف الفريق من مباراة اليوم المقرر إقامتها أمام النادى الإسماعيلى، وعقد مجلس إدارة النادى المصرى جلسة طارئة مساء أمس، الخميس، لمناقشة إمكانية المشاركة فى مباراة النادي الإسماعيلي بالدورى العام، والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد ببرج العرب.

وخسر المصرى البورسعيدى مباراته المؤجلة من الجولة 14 للدوري أمام الزمالك بهدف دون رد في أول ظهور له مع عودة المسابقة ، فيما كان أخر ظهور للإسماعيلى في 9 مارس الماضى حينما تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق قبل توقف المسابقة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة ، فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .