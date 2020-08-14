شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الدورات المجمعة لدورى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، جدول مباريات الدورات المجمعة لبطولة الدورى، والتى تنطلق سبتمبر المقبل، على مستوى الرجال والسيدات، وتبدأ المنافسات بالدورة المجمعة للدورى الممتاز"ب" رجال وسيدات والخاصة بالصعود للدورى الممتاز أ فتقام فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد، كما تقام فى نفس الصالة الدورة المجمعة الأولى للدرجة الأولى رجال للصعود الى الدورى الممتاز "ب ".

وفيما يخص الدورى الممتاز رحال وسيدات فتقام الدورة المجمعة بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر، وعلى مستوى الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز أ رجال وسيدات فتقام بنفس الصالة أيضا خلال يومى 12 و 13 أكتوبر القادم .

أسفرت نتائج المسحة الأولى لفيروس كورونا التى خضع لها منتخب تنس الطاولة من لاعبين ومدربين وجهاز إدارى، عن سلبية المسحة بالكامل، وسلامة جميع أفراد الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين أيضًا، حيث خضع للمسحة كل من ماجد عاشور المدير الفنى لمنتخب الرجال، وأشرف حلمى مدرب منتخب السيدات، وفرح عبد العزيز، ويسرا حلمى، وأحمد صالح، وخالد عصر، ومحمد البيلى لاعبى المنتخب.

وخضع منتخب الطاولة إلى تحليل مسحة كورونا، تنفيذًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة وفقًا لما جاء فى أكواد عودة النشاط الرياضى، خاصة الكود الثانى والمتعلق بعودة النشاط فى الاتحادات الرياضة، والتعليمات الإرشادية الطبية والوقائية من الفيروس خلال المنافسات وقبل وبعد المباريات.