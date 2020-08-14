شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفيفا يهنئ هانى أبوريدة بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ورؤساء الاتحادات القارية والعالمية، على تهنئة المهندس هاني أبوريدة الرئيس السابق لاتحاد الكرة المصري، وعضو المجلس الأعلى للفيفا والمكتب التنفيذي لكاف، بعيد ميلاده.

وتلقى أبو ريدة برقيات تهنئة من انفانتينو، وفاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وسلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي.

تهنئة رئيس فيفا لأبو ريدة

ويرتبط هاني أبوريدة بعلاقات قوية مع رؤساء الاتحادات القارية على مستوى العالم بحكم كفاءته وأنه أقدم عضو في فيفا، كما أن لديه علاقات شخصية متينة مع كل رؤوساء الاتحادات الأهلية في أفريقيا.