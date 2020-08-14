رئيس الفيفا يهنئ هانى أبوريدة بعيد ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ورؤساء الاتحادات القارية والعالمية، على تهنئة المهندس هاني أبوريدة الرئيس السابق لاتحاد الكرة المصري، وعضو المجلس الأعلى للفيفا والمكتب التنفيذي لكاف، بعيد ميلاده.
وتلقى أبو ريدة برقيات تهنئة من انفانتينو، وفاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وسلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي.
تهنئة رئيس فيفا لأبو ريدة
ويرتبط هاني أبوريدة بعلاقات قوية مع رؤساء الاتحادات القارية على مستوى العالم بحكم كفاءته وأنه أقدم عضو في فيفا، كما أن لديه علاقات شخصية متينة مع كل رؤوساء الاتحادات الأهلية في أفريقيا.
ويحتفل المهندس هانى أبو ريدة رئيس إتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للإتحادين الافريقى والدولى، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ "67" فهو من مواليد 14 أغسطس 1953 بمدينة بورسعيد ، كان لاعباً سابقاً في صفوف المصرى البورسعيدى قبل أن يتخذ قرار اعتزال الكرة مبكراً بعدما داهمته إصابة خطيرة.
تخرج أبو ريدة فى كلية الهندسة وبدأت علاقته بالمناصب الإدارية حينما تولى رئاسة منطقة بورسعيدى ثم عين عضو بمجلس إدارة إتحاد الكرة في 1991 وفاز في انتخابات الجبلاية لمدة ثلاثة دورات كأمين لصندوق إتحاد الكرة حتى عام 2003.
أبو ريدة لم يكتف بالمناصب الكروية المحلية فلقد فاز بمقعد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقى الكاف ثم ترأس بعدها لجنة التسويق ثم تم انتخابة دورة أخرى باللجنة التنفيذية عام 2011 .
ومع انطلاقة عام 2009 أفتتح أبو ريدة مشواره مع الاتحاد الدولى الفيفا حيث تم انتخابه عضواً في المكتب التنفيذي للفيفا ثم ترأس اللجنة المشرفة على تنظيم كأس العالم للأندية 2013 بالمغرب ثم انتخب مرة أخرى في ولاية جديدة ، ثم فاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربى لكرة القدم.
وفى يوليو 2019 ، أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم أفريقيا 2019 من دور الستة عشر.
تهنئة سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي.
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