إنفوجراف.. مشوار رمضان صبحى مع الأهلى قبل الرحيل لبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو النادى الأهلى عدم توصلهم لاتفاق مع رمضان صبحى بشأن الإبقاء عليه فى صفوف القلعة الحمراء، لاسيما بعدما أبلغ اللاعب أمر توفيق مدير التعاقدات برغبته فى الانتقال إلى بيراميدز.

ونستعرض مشوار رمضان صبحى مع الأهلى:

ونستعرض مشوار رمضان صبحى مع الأهلى: بدأ مشواره الكروى فى قطاع الناشئين بالأهلى ظهر رمضان صبحى مع الفريق الأول بالأهلى لأول مرة فى موسم 2013 / 2014 لعب فى الأهلى 4 مواسم ونصف.. 3 قبل الاحتراف وموسم ونصف بعد الاحتراف شارك مع الأهلى فى 110 مباريات فى مختلف البطولات المحلية والقارية Advertisements سجل مع الأهلى 24 هدفا صنع مع الأهلى 21 هدفا دقائق اللعب مع الأهلى: 7606 دقائق حقق مع الأهلى 7 بطولات "كأس الكونفدرالية و3 دورى و3 سوبر مصرى استعاره الأهلى فى الموسم الماضى من هيديرسفيلد مقابل 800 ألف إسترلينى استعاره الأهلى مطلع الموسم الحالى مقابل مليون و600 ألف إسترلينى



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