شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تزور أول نادٍ للكرة النسائية فى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور عبد اللطيف إمام رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد على زيارة فريق نادى الزهور بمحافظة مرسى مطروح للكرة النسائية، كونه أول فريق للكرة النسائية بالمحافظة الساحلية، بناءً على دعوة من الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح لزيارة الفريق حديث التكوين من أجل بحث سبل الدعم للفريق المطروحى وإدراجه ضمن سجلات اتحاد الكرة للمشاركة فى دوري القسم الثاني للكرة النسائية بداية من الموسم المقبل.

وجاءت الزيارة بحضور خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة وعبد الرازق موسي رئيس منطقة الكرة بمطروح ومراجع موسي نائب رئيس المنطقة ومحمد خميس مدير المنطقة.

يذكر أن الدكتورة دينا عثمان هى أول سيدة تتولي منصب نائب محافظ مطروح وأبدت اهتمام كبير بالرياضة النسائية في ظل دعم محافظ مطروح اللواء أركان حرب خالد شعيب بالرياضة.

عضو اتحاد الكرة خلال زيارتها لنادى زهور مطروح

فريق الكرة النسائية بنادى الزهور بمطروح

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نادي زهور مطروح

عضو اتحاد الكرة خلال زيارتها لنادي زهور مطروح

وقالت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إنها سعيدة بانتشار لعبة الكرة النسائية ووصولها محافظة مطروح في خطوة أولي بنادى الزهور من أجل نشرها في أكثر من نادي بالمحافظة ،واكدت عبد الحق علي دعمها لفريق الزهور في ظل الاهتمام الكبير من الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ اللواء خالد شعيب وسعيها نحو نشر الكرة النسائية في المحافظة .

فيما أبدت الدكتورة دينا عثمان سعادتها باستجابة سحر عبد الحق للدعوة وحضورها ودعمها للفريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمشاركة الفريق في الدوري القسم الثاني في الموسم القادم .

أضافت أنها تسعي لنشر اللعبة في مطروح خاصة وأن السيد المحافظ مهتم بنشر الرياضة النسائية بشكل كبير في ظل اهتمام الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة النسائية .

وقامت عبد الحق باهداء دينا عثمان درع تذكاري ولخالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة .

ويقود الفريق المطروحي غزال سليمان المدير الفني ودينا امام مدرب وممدوح شندي مدرب ومحمود شريف مدرب حراس المرمي وخالد نافع إداري .