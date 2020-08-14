شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: "وعد" أن تكون بطولة مونديال اليد في مصر حدثاً تاريخياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العالم بحدث تاريخي، في وصفه لاستضافة مصر لبطولة العالم لرجال كرة اليد بين 13 و31 يناير المقبل ، وقال صبحي في تصريح للموقع الرسمى للبطولة "في البداية اسمحوا لي أن أتوجه بالتهنئة إلى كل مصري لاستضافة جمهورية مصر العربية أحد أبرز الاحداث الرياضية العالمية في 2021 وهي النسخة الـ 27 من بطولة العالم للرجال لكرة اليد – مصر 2021".

وأردف "بالإضافة إلى أن كرة اليد من أكثر الألعاب شعبية في العالم، وأن البطولة تضم أفضل 32 منتخبا على مستوى العالم، فإن النسخة المزمع إقامتها في يناير المقبل هي الأولى التي تنظم بمشاركة 32 فريقا، غير أن النسخة الماضية أقيمت في بلدين والقادمة ستنظم في ثلاث دول، مما يضعنا في تحد جديد".

وأكمل "مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت دائما أننا قادرين على التحدي وتحقيق المعجزات، ولكم أسوة في النجاح الباهر الذي حققناه في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 والذي وصفه الاتحاد الافريقي لكرة القدم وكافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية بالإعجاز".

شدد "كما أود أن أشدد على أن التعاون المستمر وتضافر الجهود بين اللجنة المنظمة العليا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وكافة مؤسسات الدولة والاتحادات والاندية بالإضافة إلى الكوادر المصرية الناجحة هي كلمة السر في النجاح المستمر الذي تشهده الرياضة المصرية في الناحية التنظيمية"

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وأوضح "ولا أغفل دور الجماهير المصرية الواعية الحريصة دائما على دعم بلدها والظهور بشكل يليق بسمعة مصر والحضارة المصرية، فكما تعلمون فإن الرياضة هي أفضل سفير للتعبير عن مدى رقي وكفاءة الشعوب".