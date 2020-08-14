إنفوجراف.. ماذا قدم الأهلى فى جميع المسابقات بدون رمضان صبحى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت جماهير النادى الأهلى تعيش صدمة انتهاء علاقة رمضان صبحى مع القلعة الحمراء واقتراب اللاعب من الانتقال إلى بيراميدز، الأمر الذى مثل مفاجأة كبرى في أرجاء الوسط الرياضة، ما دفع البعض للتفكير عن مشوار النادى الأهلى بدون "العفيجى" وهو ما يسلط عليه سوبر كورة الضوء فى التقرير التالى. - فاز على بلاتينيوم 2-0 - تعادل امام بلاتينيوم 1-1 - فاز على النجم الساحلي 1-0 - تعادل امام الهلال 1-1 - تأهل الى دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا - فاز على صن داونز 2-0 - تعادل مع صن داونز 1-1 - تأهل الى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا - فاز على الإسماعيلى 1-0 - فاز على الاتحاد 4-0 - فاز على المقاصة 2-0 - فاز على اف سي مصر 3-1 - فاز على طنطا 5-0 Advertisements - فاز على المقاولون 2-0 - فاز على بيراميدز 2-1 - فاز على الجيش 3-0 - فاز على المصري 3-0 - فاز امام الزمالك 2-0 (نتيجة اعتبارية) - تعادل مع سموحة 1-1 - فاز على إنبى 2-0 - جمع 34 نقطة من أصل 36 نقطة - فاز على بنى سويف 3-1 - تأهل الى دور 16 فى كأس مصر - تعادل أمام الزمالك وخسارة السوبر بركلات الترجيح









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