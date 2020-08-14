شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مساحات ملاعب الكرة ليست موحدة من حيث الطول والعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الملاعب والاستادات حصن الأندية والمنتخبات فى بلادها، ودائماً ما يتم الاستناد عليها كقوة إضافية بحثاً عن أحد الألقاب، وتكون مساحتها فى هذه الحالة العامل الرئيسى لأنها تستقطب أكبر عدد من الجماهير أصحاب الدور الأكبر فى التشجيع وإلهاب حماس اللاعبين من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، ورغم أن هناك مواصفات ومقاييس محددة لمساحة الملعب من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، إلا أن المعلومة التى قد لا يعلمها البعض أن مساحة الملاعب ليست موحدة بشكل دقيق، فهناك ملاعب أكبر من أخرى.

على سبيل المثال، يبلغ طول ملعب الكامب نو المملوك لبرشلونة (أرضية الميدان) 105 أمتار، بينما يصل عرضه إلى 68 مترا، ولو قارناه بمساحة ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي سنجد أن طول الأخير يبلغ 103 أمتار، وعرضه 67 مترا، أى أنه أصغر بقليل من معقل البارسا.

الفيفا يشترط على الأندية والاتحادات الوطنية أن يكون طول الملعب يتراوح ما بين 91.4 متر إلى 118.8 متر (100 ياردة إلى 130 ياردة)، بينما يجب أن يتراوح العرض بين 45.7 متر إلى 91.4 متر (50 إلى 100 ياردة).

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أما بالنسبة لمساحة المرمى، فإن المسافة التى تفصل القائمين عن بعضهما تبلغ 7.32 متر، بينما يبلغ الارتفاع 2.44 متر، فى حين أن سمك العارضة والقائمين لا يجب أن يتجاوز 12.5 سم.

تكون منطقة الجزاء مستطيلة الشكل، ويطلق عليها منطقة الـ18 ياردة، ويبتعد خط منطقة الجزاء عن المرمى بـ16.4 متر، وداخلها منطقة مخصصة لحارس المرمى تدعي "الست ياردات"، ويبلغ طولها 5.5 متر، في حين أن المسافة الفاصلة بين نقطة ضربة الجزاء وخط المرمى تصل إلى 12 متر، ويوجد دائرة ضخمة في منتصف الملعب يبلغ نصف قطرها 9.15 متر.

اقترح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2008 توحيد مساحة جميع ملاعب كرة القدم الدولية وتحديد أبعاد رسمية بطول يبلغ 105 متر، وعرض 68 متر، ولم يتم النظر بهذا الاقتراح حتى الآن، لكن هناك توقعات أن يتم أخذ قرار بهذا الخصوص في السنوات المقبلة.