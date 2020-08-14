شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أسوان يكشف حقيقة إدعاء سولمون منساه الإصابة بعد طرده أمام نادي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان حقيقة إصابة سولمون منساه لاعب الفريق، والذي تعرض للطرد خلال مباراة فريقه الماضية أمام نادي مصر، والتي جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وقال عبد الغفار في تصريحات خاصة، أن اللاعب لم يدعي الاصابة ولكنه تعرض لشد في السمانة سيغيب على أثره ثلاثة أيام، قبل العودة إلى التدريبات مع الفريق.

ويخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا غداً، السبت، استعداداً لمواجهة الأهلي الاثنين المقبل، فى لقاء الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان أسوان قد تعادل مؤخراً مع نادى مصر بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة 19.

من جانبه، علق أحمد كشرى، المدير الفني لأسوان، على طرد حكم لقاء فريقه أمام نادى مصر، لسولومون منساه لاعب الفريق فى الدقيقة الـ63 بعد الحصول على الإنذار الثاني لإهدار الوقت أثناء الخروج قائلاً: "طرد إيه؟.. لاعب مصاب لسه لاعب من 4 أيام طبيعي يحصل إصابات فى الملعب ويحصل شد عضلى، الحكم موقفش اللعب عشان يتعالج وبيجبر اللاعب إنه يقوم ولما قام اداله إنذار عشان يطرده".

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وانفعل كشرى فى لقاء بعد المباراة قائلاً، "اللاعب خرج بالعافية وهو مصاب والمباراة اتقلبت عليا وسعيد حمزة حكم كبير ولكن اللعبة دي لاء ما يطردش اللاعب عشان عنده شد عضلي وهذا الطرد غير مسار المباراة واللقاء اتقلب عليا عشان بلعب ناقص وأنا مستغرب جدا وكل اللي حصل ضغط على اللاعبين".

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.