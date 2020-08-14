شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستأنف الزمالك على حكم الفيفا فى قضية كهربا؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت قضية محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلى، الأحداث خلال الساعات الماضية، بعد نشر ”الخليج 365” حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإلزام اللاعب بغرامة قدرها 32 مليون جنيه و800 ألف جنيه، لصالح نادى الزمالك، بسبب خرق عقده مع النادى الأبيض، ليتم إثارة العديد من التساؤلات حول القضية خاصة مع وجود بنداً بإيقاف اللاعب حال عدم السداد وأحقيته بالاستئناف من عدمه ومن أبرز التساؤلات هل يستأنف الزمالك على القرار وهو ما نجيب عنه فى التقرير التالى.

هل يحق لـ كهربا الاستئناف على الحكم؟

قال كهربا عبر حسابه بإنستجرام:"بعد صدور القرار بعد التواصل مع محامى الدفاع فى قضيتى ضد نادي الزمالك، والتى طالب من خلالها النادي بتعويض 9 ملايين يورو، مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر، ومعاقبة النادي الأهلي والنادى البرتغالى صدر القرار فقط بتعويض مالي قداره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادى البرتغالى لنادي الزمالك و رفض جميع الطلبات الأخرى "

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وأضاف نجم الأهلى، "ورغم تقديم الاتحاد المصرى للفيفا وثيقة محاباة مع نادى الزمالك حتى تقع معاقبتي إلا أنني والحمد لله لم أعاقب، وهذا يثبت صحة موقفى، أما بالنسبة للغرامة المالية فسيقع الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان وإلغائها بإذن الله".

ورد مصدر مسئول بنادى الزمالك إن من حق اللاعب بالفعل الاستئناف على الحكم فى المحكمة الرياضية الدولية، وذلك لإيقاف الحكم الصادر لصالح النادى الأبيض من الفيفا والفصل فيه من جانب المحكمة الرياضية.

وماذا سيفعل الزمالك؟

تابع المصدر ذاته لـ"الخليج 365"، إن الزمالك سينتظر تقديم اللاعب لاستئناف على الحكم ثم سيقوم بالاستئناف على الحكم عقب استئناف اللاعب، مباشرة، وستواصل إدارة النادى الأبيض العمل فى القضية للحصول على أكبر تعويض ممكن.