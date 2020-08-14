شكرا لقرائتكم خبر عن ظهيرا الأهلي مهددان بالغياب أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه ظهيرا النادى الأهلى على معلول ومحمد هانى خطورة كبيرة فى مباراة الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساءً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، وأصبح معلول وهانى معرضان للغياب عن مباراة الأهلى المقبلة أمام أسوان بالجولة 20، إذا تحصل أى منهما على إنذار فى مباراة اليوم، نظراً لامتلاك كل منهما إنذارين سابقين قبل فترة التوقف.

وحصل أيمن أشرف على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلي وإنبى التى أقيمت مؤخراً بالجولة 15، ليغيب عن مباراة اليوم، بينما يمتلك كل من محمد الشناوى، محمود متولى، حمدى فتحى، وعمرو السولية، وليد سليمان، وأحمد الشيخ، ومحمد مجدى قفشة وجونيور أجاى إنذارا واحدا لكل لاعب قبل استئناف الإيجبشيان ليج.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة .

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ويستعيد الأهلي في مباراة الليلة جهود رامي ربيعة الذي غاب عن لقاء إنبي للأيقاف فيما يغيب أيمن أشرف للسبب ذاته ، ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية أمثال على معلول ووليد سليمان وأجاي وعمرو السولية وديانج ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد الشناوي.

وتحدث فايلر مع لاعبي الاهلي في محاضراته الأخيرة عن ضرورة التركيز في لقاء الليلة وعدم التهاون مع فريق الإنتاج الذي يواجه ظروف صعبة وأكد المدير الفني للاعبيه على ضرورة التركيز أمام مرمى المنافس والتسجيل المبكر لحصد النقاط الثلاثة مبكراً.