شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهاجم الاتحاد السكندرى بأحمد ريان فى الجولة 19 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى، حيث يستضيف الجونة نظيره الاتحاد السكندرى على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام في الظهور الأول للفريق الساحلى منذ 9 مارس الماضى حينما تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق فيما تعادل زعيم الثغر مع الزمالك بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري .

جاء تشكيل الجونة كالتالي:

في حراسة المرمى :إسلام طارق.

رباعي خط الظهر: جوناثان نجويم، لؤي وائل، الجزار، باسم علي.

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خط الوسط: أكرم توفيق، سيرجي أكا، عموري، إسلام محارب، أحمد مجدى

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً.

ويسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لتحقيق فوزه الثالث مع الفريق في مباراته الثامنة حيث حقق فوزين وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، كما سجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف ، ويسعى المدرب البرتغالى لإستغلال العناصر الشابة في صفوف الفريق للتقدم في سباق مراكز المسابقة بعد فترة الاعداد القوية التي خاضوها خلال فترة توقف الدوري.