شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: قرار «فيفا» فى قضية كهربا يؤكد "ثوابت الأهلي لم ولن تتغير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عن تقديره لقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اليوم، الذى رفض وبشكل قاطع كافة الاتهامات الباطلة التى وجهها مسئولو الزمالك بشأن تعاقد الأهلى مع اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا» فى صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادى «أفيس» البرتغالى فى يناير الماضى.

وقال الخطيب إن رفض «فيفا» كل الشكاوى التى جاءت بحق الأهلى فى هذا الملف يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ثوابت الأهلى راسخة، لم ولن تتغير، وأن النادى لا يسلك إلا الطرق المشروعة كعادته، والتى تتفق مع اللوائح والقوانين.

وأضاف رئيس الأهلى أنه شيء جيد ألا يتعرض كهربا للإيقاف، وفقًا لما قدمه من مستندات صحيحة، لكن الغرامة التى تم توقيعها على اللاعب، بالتأكيد أنه لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية، التى سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة.

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وأشار الخطيب إلى أن الإدارات المعنية فى الأهلى تتابع هذا الملف باهتمام وعناية شأن كل الملفات الأخرى، بما يحفظ حقوق النادى، خاصة أن كهربا أصبح لاعبًا فى الأهلي.

الزمالك أعلن ظهر اليوم، الجمعة، حصوله على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة، وأكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا".

وأوضح مسئولو الأهلى أن كهربا كلّف محاميه بالاستئناف ضد عقوبة تغريمه برفقة نادى أفيس البرتغالى، وكشف مسئولو الأهلى أن هناك حالة من الرضا عن حكم فيفا، وأكد مصدر فى الأهلى أن النادى انتصر فى قضية محمود عبد المنعم "كهربا" التى تم تصعيدها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الأهلى قدّم مستندات ودفوعا قوية فى هذه القضية، وهو ما جعل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يصدر قراراً بعقوبة اللاعب فقط دون أن تكون هناك أية عقوبة على القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن نادى الزمالك تقدم بثلاثة مطالب للاتحاد الدولى لكرة القدم وتم رفضها، وهى توقيع عقوبة ضد الأهلى، وعقوبة أخرى ضد أفيش البرتغالى، كما لم يتم إيقاف اللاعب، الأمر الذى يؤكد أن الأهلى خرج دون خسائر فى هذه القضية، كما أن الغرامة الموقعة ضد اللاعب سيتم الاستئناف عليها لتخفيضها، وهو ما سيحدث بنسبة كبيرة الفترة المقبلة.