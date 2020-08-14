شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج.. تغيير وحيد ومروان يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تغييرا وحيدا فى تشكيل الفريق لمباراة الإنتاج الحربي عن التشكيل الذى خاض به مباراة إنبى الأخيرة بالدورى، واستقر المدرب السويسري على إجراء تغيير فى مباراة الإنتاج المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي الجديد فى السلام بالجولة الـ19 للدورى الممتاز، حيث سيدفع برامى ربيعة فى خط الدفاع بدلاً من أيمن أشرف الذى سيغيب للإيقاف، ويعود ربيعة للتشكيل بعد غيابه عن مباراة إنبي للإيقاف، والتى حسمها الأهلي بثنائية نظيفة الأحد الماضى بتوقيع محمد هانى وعلى معلول.

واستقر فايلر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإنتاج، ويضم كلاً من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، محمود متولي، محمد هانى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، جيرالدو، أجاى، محمد مجدى قفشة، ومروان محسن.

فريق الأهلى يخوض مباراة تُعد الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة.

ويستعيد الأهلي في مباراة الليلة جهود رامي ربيعة الذي غاب عن لقاء إنبي للأيقاف فيما يغيب أيمن أشرف للسبب ذاته ، ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية أمثال على معلول ووليد سليمان وأجاي وعمرو السولية وديانج ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد الشناوي.

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وتحدث فايلر مع لاعبي الأهلي فى محاضراته الأخيرة عن ضرورة التركيز فى لقاء الليلة وعدم التهاون مع فريق الإنتاج الذي يواجه ظروف صعبة وأكد المدير الفني للاعبيه على ضرورة التركيز أمام مرمى المنافس والتسجيل المبكر لحصد النقاط الثلاثة مبكراً.

في المقابل، يدخل فريق الإنتاج الحربى المباراة وسط ظروف صعبة للغاية ، فهى المباراة الأولى التي يخوضها الفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، فلقد كان آخر ظهور للإنتاج فى 8 فبراير الماضى حينما تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق، بالإضافة لإصابات كورونا التى ضربت صفوف الفريق لاعبين وجهاز فنى وإدارى ودفعت إتحاد الكرة لتأجيل مباراته مع نادى مصر لأجل غير مسمى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.