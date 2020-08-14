الامارات | رباع روسي يحطّم ركبتيه أثناء رفعه 400 كلغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رباع روسي يحطّم ركبتيه أثناء رفعه 400 كلغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الرباع الروسي ألكسندر سيديخ، لكسر في ركبتيه، أثناء محاولته رفع 400 كلغ، وذلك خلال مشاركته في البطولة الأوروبية للاتحاد العالمي لرفع الأثقال (WRPF)، إذ أدت الإصابة إلى حرمانه الفوز بلقب البطولة. ورغم البداية الناجحة لسيديخ في رفع 400 كلغ، إلا أنه سرعان ما خارت قواه عند النزول إلى الأسفل، تحت تأثير الثقل الكبير، ليسقط أرضاً مع التواء في كلتا القدمين، وتعرض ركبتيه للكسر، ما استدعى نقله سريعاً إلى المستشفى والخضوع إلى عمل جراحي.

وطمأن سيديخ جمهوره ومحبيه، بنشره عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" صورة تجمعه بزوجته وأصدقائه بعد خروجه من العملية الجراحية الناجحة التي خضع لها، وقال:"سأبقى مستلقياً لمدة شهرين بدون أن أحرك ساقي، قبل أن أبدأ رحلة التعافي والعلاج الفيزيائي".



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