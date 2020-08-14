شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: حكم «فيفا» بخصوص كهربا كشف بطلان اتهامات الزمالك للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عن تقديره لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ورفض بشكل قاطع كل الاتهامات الباطلة التي وجهها مسؤولو الزمالك بشأن تعاقد الأهلي مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي «أفيس» البرتغالي في يناير الماضي.

وقال إن رفض «فيفا» كل الشكاوى التي جاءت بحق الأهلي في هذا الملف، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ثوابت الأهلي راسخة، لم ولن تتغير، وأن النادي لا يسلك إلا الطرق المشروعة كعادته، والتي تتفق مع اللوائح والقوانين.

وأضاف أنه شيء جيد ألا يتعرض كهربا للإيقاف، وفقًا لما قدمه من مستندات صحيحة، لكن الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب بالتأكيد أن لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية، التي سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن الإدارات المعنية في الأهلي تتابع هذا الملف باهتمام وعناية شأن كل الملفات الأخرى، بما يحفظ حقوق النادي، خاصة أن كهربا أصبح لاعبًا في الأهلي.