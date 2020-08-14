شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: أتمنى أن تكون مصر 2021 الضوء في نهاية النفق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، التهنئة إلى جميع عناصر اللعبة وجماهيرها، باقتراب انطلاق النسخة الـ 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد - مصر 2021.

وقال مصطفى، إن بطولة العالم لكرة اليد هي أكبر بطولة ستقام في مصر في كافة الألعاب الجماعية، ومن حظنا الجيد أن تقام تلك البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقا بعدما اتخذ الاتحاد الدولي قرارا بزيادة عدد الفرق من 24 انطلاقا من هذه النسخة.

أتمنى أن تكون تلك البطولة هي الضوء في نهاية النفق نظرا للظروف العالمية، والتي بالرغم عنها، أنا متفائل بالبطولة.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بسبب موافقته على استضافة مصر للحدث الكبير، كما وجه التحية لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تفضله بقبول رئاسة اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وكذلك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يتابع المنشآت والتنظيم بشكل مستمر مع اللجنة المنظمة.

وأكد حسن مصطفى أن المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، قدموا مجهود كبير يستحقوا التحية عليه، مضيفا أن مصر أثبتت كثيرا أن لديها قدرة كبيرة على تنظيم البطولات، ولديها خبرة طويلة في هذا المجال خاصة بالنسبة لكرة اليد، لدي إيمان أنها ستكون من أفضل البطولات بسبب اهتمام الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الرياضة، بكل التفاصيل.

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أتمنى أن تسنح لنا الظروف بإقامة البطولة بحضور جماهيري كامل في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم، والإجراءات الاحترازية التي وضعناها للفرق والجماهير.

واختمم مصطفى تصريحاته قائلاً :«ننتظر تنظيما على أعلى مستوى لأن كل من سيشترك في تلك البطولة سيكون سفيرا لمصر في الخارج، ونتمنى أن تكون نسخة 2021 من بطولة العالم من ضمن أفضل البطولات التي تم تنظيمها».

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