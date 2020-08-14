شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: نعد بأن يكون تنظيم مصر لكأس العالم لليد حدثًا تاريخيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية في 2021 وهي النسخة الـ 27 من بطولة العالم للرجال لكرة اليد – مصر 2021.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن كرة اليد من أكثر الألعاب شعبية في العالم، وإن البطولة تضم أفضل 32 منتخبًا على مستوى العالم، والنسخة المزمع إقامتها في يناير المقبل هي الأولى التي تنظم بمشاركة 32 فريقًا، غير أن النسخة الماضية أقيمت في بلدين والمقبلة ستنظم في ثلاث دول، مما يضعنا في تحد جديد.

وأضاف أن مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبتت دائما أننا قادرون على التحدي وتحقيق المعجزات، ولكم أسوة في النجاح الباهر الذي حققناه في استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي وصفها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وكل وسائل الإعلام العالمية والمحلية بالإعجاز.

وأشاد صبحي بالتعاون المستمر وتضافر الجهود بين اللجنة المنظمة العليا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل مؤسسات الدولة والاتحادات والأندية، بالإضافة إلى أن الكوادر المصرية الناجحة هي كلمة السر في النجاح المستمر الذي تشهده الرياضة المصرية في الناحية التنظيمية.

وشدد صبحي على أهمية دور الجماهير المصرية الواعية الحريصة دائما على دعم بلدها والظهور بشكل يليق بسمعة مصر والحضارة المصرية، فكما تعلمون فإن الرياضة هي أفضل سفير للتعبير عن مدى رقي وكفاءة الشعوب.

وقال صبحي إنه على صعيد البنية التحتية، فقد كللت جهودنا بالنجاح في إنشاء ثلاث صالات عملاقة طبقا للمعايير العالمية في ثلاث مدن، هي العاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب و6 أكتوبر، بجانب تطوير مجمع صالات هيئة استاد القاهرة، بالإضافة لصالات التدريب.

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ورحب وزير الشباب والرياضة في نهاية كلمته بكل عناصر اللعبة، مسؤولين ومنتخبات وجماهير من شتى أنحاء العالم، متمنيًا لهم طيب الحضور والاستمتاع بمصر مناخًا وحضارة وتنظيمًا، واعدًا إياهم ببذل الغالي والنفيس لتنظيم بطولة تليق بسمعة ومكانة جمهورية مصر العربية.