شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للمتطوعين في بطولة العالم لرجال كرة اليد - مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرجال كرة اليد مصر 2021، الباب للتطوع في اللجان التنظيمية المختلفة للبطولة.
وتمنح فرصة التطوع في البطولة المتطوع الكثير من المزايا، منها المشاركة في حدث عالمي كبير نسعى لكي يبقي خالدا في الذاكرة من خلال إخراجه بالصورة التي تليق بمصر، وتنمية المهارات الشخصية، مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، واكتساب خبرات التعامل مع الثقافات المتنوعة والجنسيات المختلفة.
كما يحصل المتطوع على شهادة تقدير بعد نهاية البطولة.
تقام البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021. ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلا من 24.
وستقام منافسات البطولة رسميا على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.
ويمكن للراغبين التقدم للتطوع عبر هذا الرابط
https://bit.ly/3g3BXeM :Facebook
Twitter:
إذا كنت ترى نفسك جزء من الفريق 🤾🏼♂️ انضم الينا الآن! اهلا بك في 🇪🇬— Egypt Handball 2021 (@EGYHandBall2021) August 14, 2020
بطولة العالم لرجال كرة اليد، مصر ٢٠٢١https://t.co/acRWNnACQa
-
الوضع في مصر
-
اصابات
96,108
-
تعافي
56,890
-
وفيات
5,107
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التقدم للمتطوعين في بطولة العالم لرجال كرة اليد - مصر 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.