صراع شرس بين ريال مدريد ويونايتد على ضم فاتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

يسعي ناديي ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع نجم فريق برشلونة، أنسو فاتي. قالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية: "ريال مدريد ويونايتد يرفضان الاستسلام في عملية التوقيع مع فاتي، على الرغم من تدخل شقيق ليونيل ميسي، ووكيل أعماله، من أجل مساعدة فاتي في شؤونه خارج الملعب". ويعد فاتي أحد أبرز المواهب في سماء الكرة الأوروبية، بعد أن شارك مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الحالي. وخاض فاتي المنضم القادم من إشبيلية 32 مباراة مع "البلاوغرانا" في مختلف المسابقات بالموسم الحالي. وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد حاول مانشستر يونايتد بشكل جاد أن يضمه، حتى قبل أن يشارك للمرة الأولى مع الفريق الكاتالوني، عندما كان عقد اللاعب قيد التجديد. ووقع برشلونة عقداً جديداً مع فاتي ينتهي في 2022، مع وجود شرط جزائي تصل قيمته إلى 90 مليون جنيه إسترليني. وتأقلم اللاعب الشاب أكثر مما كان متوقعاً في موسمه الأول مع "البلاوغرانا"، ليشعل اهتمام مانشستر يونايتد وريال مدريد مرة أخرى. ويسعى برشلونة لتجديد عقد فاتي مع رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

