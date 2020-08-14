الاتحاد الكولومبي يلغي معسكر المنتخب في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، إلغاء معسكر المنتخب الأول الذي كان مقرراً في سبتمبر (أيلول) المقبل في أوروبا، نظراً لصعوبة تنقل اللاعبين من بلد لآخر، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. نشر الاتحاد بياناً اليوم الخميس جاء فيه: "نظراً لصعوبة اجتماع الفريق بسبب الجائحة، تقرر إلغاء أي معسكرات مقررة في سبتمبر(أيلول)". وأشار الاتحاد إلى أنه من بين الاسباب التي دفعت لإلغاء المعسكر: "استحالة تنقل اللاعبين والجهاز الفني من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، فضلاً عن أن موعد المعسكر يتداخل مع فترة التحضير والإعداد لما قبل الموسم لجميع اللاعبين تقريباً، الذين لعبوا في مواسم غير عادية تماماً". وأبرز أيضاً أن دوريات ومنافسات أندية اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" مقررة للاستئناف أو البدء الشهر المقبل. وكان الاتحاد أعلن في نهاية الشهر الماضي أنه يبحث خوض المنتخب الأول مباراتين وديتين في أوروبا في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لجدول الاتحاد الدولي لكرة القدم.

