إصابة 4 لاعبين في الدوري التركي بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

أعلنت 3 فرق منافسة في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، إصابة 4 من لاعبيها بفيروس كورونا المستجد بناء على نتائج الفحوص التي خضع لها اللاعبون وأفراد الطواقم. وقال غلطة سراي المنتمي إلى إسطنبول إن نتيجتي إثنين من لاعبيه جاءت إيجابية وإنهما عزلا من أجل العلاج رغم عدم ظهور أعراض عليهما. وقال طرابزون سبور وصيف بطل الدوري إن نتيجة أحد لاعبي فريقه الأول جاءت إيجابية بعد ظهور الأعراض عليه لكه حالته جيدة وإنه بدأ بالفعل العلاج. وقال فنربخشة الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له أيضاً الليلة الماضية، إن نتيجتي أحد لاعبيه وأحد أفراد الطاقم الفني جاءت إيجابية. وبلغ عدد حالات العدوى بالفيروس سريع الانتشار في تركيا نحو 245 ألف حالة إلى جانب ما يزيد عن 5900 وفاة. وبعد توقف استمر لنحو 3 أشهر بسبب العدوى استؤنفت مباريات الدوري التركي الممتاز في يونيو (حزيران) الماضي. وفي الشهر الماضي توج باشاك شهر إسطنبول باللقب للمرة الأولى في تاريخه لينهي بذلك هيمنة "الثلاثي الكبير" في المدينة فنربخشة وغلطة سراي وبشكتاش على اللقب. وسينطلق الموسم الجديد للدوري التركي الممتاز لكرة القدم في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل.

