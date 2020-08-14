شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. تغيير وحيد فى تشكيل الأحمر بموقعة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تغيير وحيد في تشكيل الفريق لمباراة الأنتاج الحربي عن التشكيل الذى خاض به مباراة إنبي الأخيرة بالدوري ، فقد إستقر المدرب السويسري على إجراء تغيير في مباراة الإنتاج المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الاهلي الجديد في السلام بالجولة الـ19 للدوري الممتاز حيث سيدفع برامي ربيعة في خط الدفاع بدلاً من أيمن اشرف الذي سيغيب للأيقاف ، ويعود ربيعة للتشكيل بعد غيابه عن مباراة إنبي للأيقاف ، وفاز الاهلي على إنبي بثنئاية نظيفة الأحد الماضي في الدوري الممتاز حملت توقيع أيمن أشرف وعلى معلول.

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وإستقر فايلر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإنتاج ، ويضم ، كلاً من ، محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمود متولي ن محمد هاني ، على معلول ن عمرو السولية ، ديانج ، جيرالدو ، أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن.





الإنتاج الحربي ضد الأهلي

الإنتاج الحربي ضد الأهلي

الإنتاج الحربي ضد الأهلي

الإنتاج الحربي ضد الأهلي

فريق الأهلى يخوض مباراة تُعد الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة .ويستعيد الأهلي في مباراة الليلة جهود رامي ربيعة الذي غاب عن لقاء إنبي للأيقاف فيما يغيب أيمن أشرف للسبب ذاته ، ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية أمثال على معلول ووليد سليمان وأجاي وعمرو السولية وديانج ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد الشناوي.وتحدث فايلر مع لاعبي الأهلي في محاضراته الأخيرة عن ضرورة التركيز في لقاء الليلة وعدم التهاون مع فريق الإنتاج الذي يواجه ظروف صعبة وأكد المدير الفني للاعبيه على ضرورة التركيز أمام مرمى المنافس والتسجيل المبكر لحصد النقاط الثلاثة مبكراً.في المقابل ، يدخل فريق الإنتاج الحربى المباراة وسط ظروف صعبة للغاية ، فهى المباراة الأولى التي يخوضها الفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، فلقد كان أخر ظهور للإنتاج في 8 فبراير الماضى حينما تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق ، بالإضافة لإصابات كورونا التي ضربت صفوف الفريق لاعبين وجهاز فنى وإدارى ودفعت إتحاد الكرة لتأجيل مباراته مع نادى مصر لأجل غير مسمى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.