شكرا لقرائتكم قناة الأهلي: فيفا يؤكد على سلامة موقف الأهلي في التعاقد مع كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت قناة النادى الأهلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ففا أعلن سلامة موقف النادي الأهلي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادما من نادي أفيس البرتغالي، وأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف.

جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها «نادي كهربا الأسبق» في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة.

وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة . وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011. عقب الرحيل عن ناشئى الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، فى الدورى وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين. خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادى لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك فى 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا. Advertisements وفى يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى فى الدورى السويسرى ولكن هذه المرة مع نادى جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما. وفى 2 أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادى الزمالك حيث شارك مع الأبيض فى 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين فى القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة فى اتحاد جدة السعودى لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودى فى 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها. ودخل كهربا فى أزمة كبيرة مع نادى الزمالك فى نهاية الموسم الماضى، قبل مواجهة الأهلى فى الدور الأول التى أقيمت فى شهر مارس الماضي، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل فى الشكوى . وتوج كهربا بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخ النادي.

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