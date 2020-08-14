شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي: لا يحق للزمالك الاستئناف على رفض إيقاف كهربا ومن حقه المشاركه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الأهلي، أن الزمالك ليس من حقه الاستئناف على رفض الفيفا الخاص بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا ،والاكتفاء بتغريمه ماديا بعد رحيله عن النادي الأبيض لافيس البرتغالي والذي انتقل منه للأهلي، وشدد مسئولو الأهلي أن من حق كهربا المشاركة مع الأهلي بعد تقديمه استئناف ضد الغرامة في المحكمة الرياضية الدولية، معلقين :"حكم الاستئناف متوقع صدوره بعد مرور 7 اشهر من الآن وبالتالي يحق لكهربا المشاركة خلال هذه الفترة في مباريات الأهلي وبعد صدور الحكم النهائي فلن يشارك اللاعب قبل تسديد الغرامة حال عدم إلغائها.

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وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة، وأعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى.

وأكد مسئولو الأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا كلف محاميه بالاستئناف ضد عقوبة تغريمه برفقة نادى ألفيش البرتغالى مبلغا قيمته 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك، وكشف مسئولو الأهلي أن هناك حالة من الرضا عن حكم فيفا، خاصة بعد رفض شكوى إيقاف اللاعب وكذلك حفظ شكوى الزمالك ضد الأهلي والتى اتهمه فيها بتحريض اللاعب على الهروب.