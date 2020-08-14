شكرا لقرائتكم الخطيب: قرار "فيفا" فى أزمة كهربا يؤكد أن ثوابت الأهلي لم ولن تتغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دتقديره لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، الذي رفض وبشكل قاطع كافة الاتهامات الباطلة التي وجهها مسئولو الزمالك بشأن تعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم «كهربا» في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي «أفيس» البرتغالي في يناير الماضي.

وقالالخطب إن رفض «فيفا» كل الشكاوى التي جاءت بحق الأهلي في هذا الملف يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ثوابت الأهلي راسخة، لم ولن تتغير، وأن النادي لا يسلك إلا الطرق المشروعة كعادته، والتي تتفق مع اللوائح والقوانين.

وأضاف رئس الأهلى أنه شيء جيد ألا يتعرض كهربا للإيقاف، وفقًا لما قدمه من مستندات صحيحة، لكن الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب، بالتأكيد أنه لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية، التي سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن الإدارات المعنية في الأهلي تتابع هذا الملف باهتمام وعناية شأن كل الملفات الأخرى، بما يحفظ حقوق النادي، خاصة أن كهربا أصبح لاعبًا في الأهلي.

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