شكرا لقرائتكم الخطيب: قرار "فيفا" فى أزمة كهربا يؤكد أن ثوابت الأهلي لم ولن تتغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دتقديره لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، الذي رفض وبشكل قاطع كافة الاتهامات الباطلة التي وجهها مسئولو الزمالك بشأن تعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم «كهربا» في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي «أفيس» البرتغالي في يناير الماضي.
وقالالخطب إن رفض «فيفا» كل الشكاوى التي جاءت بحق الأهلي في هذا الملف يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ثوابت الأهلي راسخة، لم ولن تتغير، وأن النادي لا يسلك إلا الطرق المشروعة كعادته، والتي تتفق مع اللوائح والقوانين.
وأضاف رئس الأهلى أنه شيء جيد ألا يتعرض كهربا للإيقاف، وفقًا لما قدمه من مستندات صحيحة، لكن الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب، بالتأكيد أنه لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية، التي سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة.
وأشار رئيس الأهلي إلى أن الإدارات المعنية في الأهلي تتابع هذا الملف باهتمام وعناية شأن كل الملفات الأخرى، بما يحفظ حقوق النادي، خاصة أن كهربا أصبح لاعبًا في الأهلي.
أكدت قناة النادى الأهلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ففا أعلن سلامة موقف النادي الأهلي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادما من نادي أفيس البرتغالي، وأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف.
جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها «نادي كهربا الأسبق» في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة.
وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة . وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011.
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