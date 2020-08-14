شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تزور أول نادي للكرة النسائية في مطروح .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد علي زيارة فريق نادي الزهور بمحافظة مرسي مطروح للكرة النسائية كونه اول فريق للكرة النسائية بالمحافظة الساحلية بناء علي دعوة من الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح لزيارة الفريق حديث التكوين من أجل بحث سبل الدعم للفريق المطروحي و إدراجه ضمن سجلات اتحاد الكرة للمشاركة في دوري القسم الثاني للكرة النسائية بداية من الموسم القادم . وجاءت الزيارة بحضور خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة وعبد الرازق موسي رئيس منطقة الكرة بمطروح ومراجع موسي نائب رئيس المنطقة ومحمد خميس مدير المنطقة . يذكر أن الدكتورة دينا عثمان هي أول سيدة تتولي منصب نائب محافظ مطروح وأبدت اهتمام كبير بالرياضة النسائية في ظل دعم محافظ مطروح اللواء اركان حرب خالد شعيب بالرياضة . وقالت سحر عبد الحق أنها سعيدة بانتشار لعبة الكرة النسائية ووصولها محافظة مطروح في خطوة أولي بنادي الزهور من أجل نشرها في أكثر من نادي بالمحافظة ،واكدت عبد الحق علي دعمها لفريق الزهور في ظل الاهتمام الكبير من الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ اللواء خالد شعيب وسعيها نحو نشر الكرة النسائية في المحافظة . Advertisements فيما أبدت الدكتورة دينا عثمان سعادتها باستجابة سحر عبد الحق للدعوة وحضورها ودعمها للفريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمشاركة الفريق في الدوري القسم الثاني في الموسم القادم . واضافت أنها تسعي لنشر اللعبة في مطروح خاصة وأن السيد المحافظ مهتم بنشر الرياضة النسائية بشكل كبير في ظل اهتمام الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة النسائية . وقامت عبد الحق باهداء دينا عثمان درع تذكاري ولخالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة . ويقود الفريق المطروحي غزال سليمان المدير الفني ودينا امام مدرب وممدوح شندي مدرب ومحمود شريف مدرب حراس المرمي وخالد نافع اداري .

1 (1)



1 (2)



1 (3)



1 (4)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحر عبد الحق تزور أول نادي للكرة النسائية في مطروح .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.