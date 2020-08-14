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شكرا لقرائتكم المصري يستشهد بالوداد المغربي فى أزمة تأجيل ديربي القناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص النادى المصر البورسعدي على مواساة نظره المغربي عقب اصابة 5 من لاعبين الاحمر المغربي بكورونا وتأجيل مباراته بالدوري المغربي، ونشر الحساب الرسمي للفريق البورسعيدي عبر توتير تغردة فيها : "خالص أمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبي فريق الوداد البيضاوي الشقيق
@WACofficiel
وذلك بعد تأكد إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذي دفع بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتأجيل مباراته التي كان مقررًا إقامتها اليوم الجمعة مع الجيش الملكي.
#AlMasrySC
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أعلن نادي الوداد المغربى رسمياً تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد بين عناصر الفريق والاداريين، مما أدى لتأجيل مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي التي كان من المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري المغربي.
وأصدر نادي الوداد الذي يواجه الأهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بياناً رسمياً عبر صفحته بموقع "فيس بوك" جاء كالتالي: "أظهرت نتائج التحليلات التي قامت بها مكونات فريق الوداد الرياضي أول يوم أمس الأربعاء 12 أغسطس، إصابة خمسة من عناصر الفريق ومكوناته بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك ما فرض تأجيل المباراة التي كان من المنتظر أن تجمعه مساء اليوم الجمعة 14 أغسطس مع فريق الجيش الملكي إلى وقت لاحق".
أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه في حالة عدم تواجد المصري في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي المقرر لها السادسة و النصف مساء اليوم سيتم خصم 6 نقاط من النادي المصري ، أسوة بما تم في لقاء الأهلي و الزمالك والذى تخلف فيه الأخير عن الحضور للقاء وتم خصم 3 نقاط منه بإعتباره مهزوم إلى جانب خصم 3 نقاط في نهاية الموسم.
أصدر النادي المصري برئاسة سمير حلبية بياناً رسمياً لتوضيح موقف الفريق من مباراة اليوم المقرر إقامتها أمام النادى الإسماعيلى، وعقد مجلس إدارة النادى المصرى جلسة طارئة مساء أمس، الخميس، لمناقشة إمكانية المشاركة فى مباراة النادي الإسماعيلي بالدورى العام، والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد ببرج العرب.
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