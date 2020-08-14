شكرا لقرائتكم المصري يستشهد بالوداد المغربي فى أزمة تأجيل ديربي القناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص النادى المصر البورسعدي على مواساة نظره المغربي عقب اصابة 5 من لاعبين الاحمر المغربي بكورونا وتأجيل مباراته بالدوري المغربي، ونشر الحساب الرسمي للفريق البورسعيدي عبر توتير تغردة فيها : "خالص أمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبي فريق الوداد البيضاوي الشقيق

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وذلك بعد تأكد إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذي دفع بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتأجيل مباراته التي كان مقررًا إقامتها اليوم الجمعة مع الجيش الملكي.

#AlMasrySC



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أعلن نادي الوداد المغربى رسمياً تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد بين عناصر الفريق والاداريين، مما أدى لتأجيل مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي التي كان من المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري المغربي.

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وأصدر نادي الوداد الذي يواجه الأهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بياناً رسمياً عبر صفحته بموقع "فيس بوك" جاء كالتالي: "أظهرت نتائج التحليلات التي قامت بها مكونات فريق الوداد الرياضي أول يوم أمس الأربعاء 12 أغسطس، إصابة خمسة من عناصر الفريق ومكوناته بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك ما فرض تأجيل المباراة التي كان من المنتظر أن تجمعه مساء اليوم الجمعة 14 أغسطس مع فريق الجيش الملكي إلى وقت لاحق".