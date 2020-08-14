شكرا لقرائتكم اليوم.. هانى أبو ريدة يحتفل بعيد ميلاده الـ "67" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الجمعة ، المهندس هانى أبو ريدة رئيس إتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للإتحادين الافريقى والدولى بعيد ميلاده الـ "67" فهو من مواليد 14 أغسطس 1953 بمدينة بورسعيد ، كان لاعباً سابقاً في صفوف المصرى البورسعيدى قبل أن يتخذ قرار اعتزال الكرة مبكراً بعدما داهمته إصابة خطيرة ، تخرج أبو ريدة من كلية الهندسة وبدأت علاقته بالمناصب الإدارية حينما تولى رئاسة منطقة بورسعيدى ثم عين عضو بمجلس إدارة إتحاد الكرة في 1991 وفاز في انتخابات الجبلاية لمدة ثلاثة دورات كأمين لصندوق إتحاد الكرة حتى عام 2003.

أبو ريدة لم يكتفى بالمناصب الكروية المحلية فلقد فاز بمقعد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقى الكاف ثم ترأس بعدها لجنة التسويق ثم تم انتخابة دورة أخرى باللجنة التنفيذية عام 2011 .

ومع إنطلاقة عام 2009 أفتتح أبو ريدة مشواره مع الاتحاد الدولى الفيفا حيث تم انتخابه عضواً في المكتب التنفيذي للفيفا ثم ترأس اللجنة المشرفة على تنظيم كأس العالم للأندية 2013 بالمغرب ثم انتخب مرة أخرى في ولاية جديدة ، ثم فاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربى لكرة القدم.

وفى يوليو 2019 ، أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم أفريقيا 2019 من دور الستة عشر.

وفى وقت سابق ، أكد المهندس هانى أبو ريدة أنه يريد معرفة كافة اللوائح الخاصة قبل إعلان الترشح بشكل رسمى لانتخابات اتحاد كرة القدم قائلا، "لو كان هناك شخص مهيأ لرئاسة اتحاد الكرة، لن يكون لدى مشكلة فى عدم خوض الانتخابات المقبلة، وسندعمه بقوة فى الفترة القادمة".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق، "لم أعترض أن تكون المدة المقبلة سنة أو 4 سنوات، مازلت أدرس الأمر، قبل الانتخابات ستكون هناك لائحة يجب اعتمادها، يشارك فيها أعضاء اللجنة الخماسية مع الاتحاد الدولي، لذلك سيتم الانتظار حتى خروج اللائحة رسميا، والجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى اعتمادها".

وأكد أبو ريدة أن "الاتحاد الدولى لكرة القدم طلب تقليل أعداد الجمعية العمومية، حتى يكون أصحاب الرأى الموجودين من الأندية لهم قرار مؤثر فى صناعة القرار"

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ويرى أبو ريدة أن الانتقادات التى تعرض لها عقب خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 كانت ظالمة للغاية قائلا، "ضاعفت ميزانية اتحاد الكرة من 12 مليوناً إلى 50 مليون جنيه، ووصلنا نهائى بطولة أفريقيا بعد غياب، وكذلك وصلنا بطولة كأس العالم 2018".

وأضاف، "أقوم بتقديم وجوه جديدة دائما فى العمل الإداري، ونتعرض للظلم فى بعض الأحيان، ألمانيا خسرت بسباعية من البرازيل، والاتحاد المغربى لم يتقدم باستقالته بعد الخروج من أمم أفريقيا".

وواصل، "هناك إيجابيات وسلبيات دائما، وخروج بعض الأعضاء للانتقادات فى وسائل الإعلام لأن البعض يريد "القفز من المركب.. القائمة الانتخابية الجديدة لى ستشهد 4 وجوه جديدة".

وعن رابطة الأندية المحترفة، قال رئيس اتحاد الكرة السابق، "رابطة الأندية ليست اختراعا جديدا وكانت موجودة منذ وجود حسن حمدى، وفى حال نجاحى سنقوم بتقديم كل الدعم لهم واللائحة التى سيعملون بها، وفى حال قدرتهم على إدارة المسابقة سيتركون لنا مزيداً من الراحة لإدارة المنتخبات وباقى الأمور".

وأضاف أبو ريدة، "السوشيال ميديا والكتائب الإلكترونية الموجهة لا يتحدثون فى أرض الواقع، وأقابل الهجوم دائما بالعمل فقط، أضع الانتقادات وراء ظهري"

وواصل، "لابد من العمل لصناعة جيل جديد من المواهب فى مصر، ونسعى لتطوير المشروعات الخاصة بالكرة المصرية وخاصة قاعدة الناشئين".

ورفض أبوريدة ترشيح أى شخص آخر لرئاسة اتحاد كرة القدم، حال عدم إقدامه على خطوة الترشح رسميا فى الانتخابات المقبلة.