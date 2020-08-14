تريساكو يرفض الرد على النصر وتقييم حكم الديربي

امتنع فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التعليق على أداء حكم الديربي الذي جمع النصر والهلال ضمن منافسات الأسبوع 23 بالدوري، كما رفض التعليق على بيان نادي النصر.

وقال الإسباني تريساكو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: بخصوص رأيي على أداء الحكم الفرنسي في ديربي الرياض، أوضح أننا لا نقوم بالتعليق على أداء الحكام على القنوات التلفزيونية.

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وحول بيان نادي النصر الذي طالب خلاله بإقالة رئيس لجنة الحكام، ذكر: ليس لدي أي تعليق على الإطلاق بشأن هذا البيان، أحيانا نتلقى بيانات من الأندية واللاعبين، هذا جزء من العمل الذي نقوم به، ونسعى لتقديم الأفضل، لن أعلق على البيان وأحترم آراء الأندية، وسأزور نادي النصر إذا طلبوا مني ذلك.

وبخصوص الأنباء الصحافية التي تحدثت عن مغادرة حكم الديربي وبعض الحكام الآخرين، أوضح: الحقيقة أن شهر أغسطس كان من الصعب خلاله الحصول على حكام أوروبيين معتمدين من قبل "يويفا"، نحن على اتصال مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، يخطط "يويفا" لإقامة 100 مباراة وفي سبتمبر 54 مباراة إضافية، هذا يعني أن أغلب حكام الفئة الأولى محجوزون، ولكن اتصلنا بالـ"يويفا" الذي عرض بعض المساعدة، يمكن لبعض الحكام أن يأتوا لمباراة واحدة أو اثنتين، ووصل الآن بعض الحكام الجدد، والحكم الفرنسي وطاقم التحكيم الصربي والبوسني غادروا لوجود التزامات خاصة بهم، لأن هناك دولا تستعد لانطلاق مسابقات كرة القدم بحاجة إلى حكامهم والتحضير لذلك، غير مسألة الحجر الصحي عند عودتهم.

وأضاف: الحكام وصلوا ويخضون للحجر الصحي، ونعمل على جلب حكام من أميركا الجنوبية، لدينا نظام نتقيد به، لدينا قاعة لياقة بدنية يتدربون فيها، وهذا يخص الأيام الأولى في الحجر الصحي، وبعد ذلك يذهبون للتدريب في الميدان، وهذه هي الصعوبات التي علينا أن نواجهها.