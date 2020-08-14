شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والإنتاج الحربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور الأهلى مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها مساء اليوم، الجمعة، بالدورى، وتأمل الجماهير الأهلاوية فى الفوز من أجل مواصلة النتائج القوية محلياً والحفاظ على بطولة الدورى، ونطرح فى سياق التقرير التالى بعض التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمباراة:

س: ما هو موقف الأهلى والإنتاج فى بطولة الدورى قبل مباراتهما الليلة؟

ج: _يحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 52 نقطة جمعها من 17 فوزاً وتعادل وحيد، ولم يخسر الأهلى أى مباراة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات.

س: ماذا عن أرقام الأهلى والإنتاج فى جدول المسابقة؟

ج:الأهلى سجل 48 هدفاً واستقبلت شباكه 4 أهداف، فيما سجل الإنتاج الحربى 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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س: من هو حكم مباراة الليلة بين الأهلى والإنتاج الحربي؟

ج: يدير مباراة الليلة محمود عاشور، ويعاونه كل من يوسف البساطى وأحمد نوفل وطارق سامى حكما رابعا، فيما يقود التحكيم بالفيديو جهاد جريشة ويعاونه إبراهيم محجوب.

س: ماذا عن غيابات الأهلى فى لقاء الليلة؟

ج: يفتقد الأهلى فى لقاء الليلة كلاً من أيمن أشرف للإيقاف، وشريف إكرامى وصالح جمعة لأسباب فنية، وأحمد الشيخ وحسين الشحات وياسر إبرهيم ومحمد محمود للإصابة.

س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الليلة؟

ج: تقام مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بملعب السلام فى التاسعة مساء اليوم، وتنقلها قناة أون تايم سبورتس على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلى خاص بالمباراة قبلها وبعدها.