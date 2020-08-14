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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الفيفا يغرم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك، وأزمة فى حكام قمة الزمالك والأهلي بسبب اشتراط موافقة الاتحاد الأوروبى.

الفيفا يغرم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك

حصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة . وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

طلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية، سواء متعلقة بكورونا أو الأمور الطبية الخاصة بالدورى.

أزمة فى حكام قمة الزمالك والأهلي بسبب اشتراط موافقة الاتحاد الأوروبى

يواجه مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أزمة حتى الآن فى استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلى المقرر لها يوم 22 أغسطس من الشهر الجارى باستاد القاهرة فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 – 2020، وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن هناك بعض الدول وافقت على إرسال حكامها لمصر لإدارة المباراة ولكنهم اشترطوا مخاطبة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، خاصة أن هناك مباريات يوم 18 و 19 أغسطس الجارى فى الدور قبل النهائى ثم النهائى يوم 23 أغسطس أيضاً، وطلبوا الحصول على الموافقة تحسباً لاختيار أى من هؤلاء الحكام لتلك المباريات فى دورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى نهائى الدورى الأوروبى يوم 21 أغسطس. Advertisements

يختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها غداً، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويدخل الزمالك مباراة مصر للمقاصة ولديه 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

انتخابات اتحاد الكرة في طريقها للإلغاء بسبب دورى القسم الثالث والرابع

تسود حالة من الغموض الشديد حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وإمكانية إقامتها من عدمه بعد التمديد للجنة الخماسية لمدة 4 شهور تنتهى في 30 نوفمبر المقبل، في الوقت الذى تتمسك فيه اللجنة الأولمبية بإقامة الجمعية العمومية غير العادية لتعديل اللائحة بعد انتهاء الموسم الكروى حتى يتم تصنيف الأندية وتحديد من له حق حضور الجمعية والتصويت على اللائحة الجديدة.

المصرى يرفض خوض مباراة الإسماعيلى اليوم فى بيان رسمى