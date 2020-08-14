شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يبرز صراع رامى ربيعة ومحمود علاء فى المربع الذهبى لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الصفحة الرسمية للإتحاد الافريقى الكاف استطلاعاً للرأى لمتابعيها حول أربعة مدافعين من فرق الاهلى والزمالك والوداد والرجاء المغربيان ومدى قدرة كل منهما على الصمود وعدم تلقى أهداف بمواجهات نصف نهائى دوري الابطال الافريقى المقرر لها سبتمبر المقبل ، واختارت الصفحة رامى ربيعة مدافع الاهلى ومحمود علاء مدافع الزمالك و بدر بانون مدافع الرجاء المغربى وحمزة أسرير مدافع الوداد المغربى.

ويجمع الأهلى مع الوداد المغربى صراع مثير فى نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى سعيا لاعتلاء عرش القارة، ويبحث المارد الأحمر عن تاسع ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى يتزعمها بقائمة الأكثر تتويجا، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية مجددا .

وقبل توقف المسابقات الأفريقية خوفا من تفشى وباء كورونا القاتل، جمعت الأهلى والوداد المغربى أرقام مميزة سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.

وتأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف.

فيما يحتل الأهلى صدارة الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعدما لعب 17 مباراة سجل 46 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف ولم يهزم وتعادل فى مباراة وحيدة ومازال لديه لقاء مؤجل

وعلى نفس الوتيرة لعب الوداد المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد خلالها 9 نقاط وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، ويعد أيوب الكعبى هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وعلى صعيد الدورى المغربى يتربع الوداد على الصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة حيث سجل 27 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

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وقبل توقف المسابقات الأفريقية خوفا من تفشي وباء كورونا القاتل جمعت الزمالك والرجاء المغربي أرقام مميزة سواء علي الصعيد المحلي أو الافريقي

وتأهل الزمالك لملاقاة الرجاء المغربي بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بالدوري المصري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 16 مباراة سجل 22 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وعلى نفس الوتيرة لعب الرجاء المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا وحصد 11 نقطة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد بدر بانون هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وعلي صعيد الدوري المغربي يحتل الرجاء المركز الرابع أيضا مثل الزمالك برصيد 24 نقطة من 13 مباراة حيث سجل 19 هدف وتلقت شباكه 13 هدفا.