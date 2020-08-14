شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يمطر شباك الإنتاج الحربى برباعية فى الدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الاهلي مساء اليوم الجمعة، إحدى المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز عندما يلتقي مع الإنتاج الحربي في الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ، فيما يعد اللقاء الأول للإنتاج بعد تأجيل مباراته مع نادى مصر السبت الماضى بسبب إصابات 18 فرد داخل الفريق بكورونا.

وأكبر انتصار حققه الأهلى على الإنتاج الحربى كان بنتيجة 4-0 في المواجهة الأخيرة التي جمعت الناديين بالدور الأول لدوري هذا الموسم وسجل الرباعية كل من رمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان وجونيور أجاى.

فيما كانت أول مباراة جمعت الأهلى مع الإنتاج الحربى كانت فى الدور الأول للدورى الممتاز موسم 2009-2010، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله عماد متعب.

يتصدر الاهلى ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 17 منها وتعادل في لقاء وحيد ولم يهزم ، وسجل لاعبيه 48 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف