شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس بعد حكم الفيفا على كهربا: لماذا لم توقع عقوبة على نادى أفيس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، عن اندهاشه من عدم توقيع عقوبة من الفيفا على نادي أفيس البرتغالي، والذي انضم إليه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي حالياً، في بداية الموسم الجاري، بعد فسخ تعاقده مع الزمالك، ليعود بعد ذلك إلى النادي الأهلي، وقال الفيلسوف في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: ما هو موقف نادي أفيس البرتغالي، ولماذا لم يذكر في حكم الفيفا عقوبة عليه، هل لو كان تعاقد مع لاعب من أوروبا كان سيتم تجاهل الأمر بهذا الشكل ،طبيعة الأهلي والزمالك أنه لا يمكن أن يكون هناك لاعب بالفريق ليس لديه حب وانتماء للنادي، وهناك نماذج يضرب بها المثل في الانتماء مثل طارق حامد ووليد سليمان، قد يكون البعض الآخر له وجهة نظر مختلفة ويفكر في تأمين المستقبل كل لاعب حر.

واختتم: ولكن في النهاية الجميع سيعتزل وما سيبقى هو العلاقة بالنادي والجماهير، فالنادي هو بيتنا الثاني، وهذا كلمة ليست قليلة ولا يمكن الاستهتار بها.

وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة . وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.