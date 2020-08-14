المصري ينتقد موقف الإسماعيلي من خوض مباراتهما في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر عبدالظاهر السقا، مدير النشاط الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، موقف نادي الإسماعيلي من خوض مباراتهم مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري.

وأشار السقا، في تصريحات إذاعية اليوم ـ إلى أن الإسماعيلي أصدر بياناً يُشير إلى عدم ممانعته من خوض مباراتهما بعدما تأكد من غيابهم عن اللقاء بسبب إصابة لاعبيهم بفيروس كورونا، مقارناً موقفهم بموقف حرس الحدود الذي أعلن من قبلها بيومين تضامنه معهم وعدم رغبته في خوض المباراة حرصاً على سلامة لاعبي الفريقين.

وأضاف مدير النشاط الرياضي في المصري:"كيف أذهب لاستاد الإسكندرية بـ 8 لاعبين لمواجهة الإسماعيلي، كيف سيكون مشهد مصر أمام العالم؟، أرى أن الأمر موقف غير مسؤول من اتحاد الكرة وهو ليس على قدر المسؤولية".

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وأتم السقا حديثه بالإشارة إلى أن اتحاد الكرة كان عليه الجلوس مع جميع الأطراف والتحدث، قائلاً:"يعتقد أن هناك لاعبين أصحاء في قائمة المصري ولكن الحقيقة هم ليسوا مصابين بكورونا ولكن إصابات أخرى".

ومن المقرر أن يلتقي المصري نظيره الإسماعيلي عند السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وكان النادي المصري، قد أعلن عدم رغبته في خوض مباراة الإسماعيلي لإصابة أكثر من 20 لاعباً بصفوفه بفيروس كورونا المُستجد.