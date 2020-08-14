خاص.. صلاح يقضي إجازته الأخيرة مع كوكا قبل معسكر النمسا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يقضي الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إجازته الأخيرة في اليونان رفقة مواطنه أحمد حسن كوكا، المحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني.

وعلم الخليج 365 أن صلاح يتواجد في اليونان حاليا، بعدما قضى أسبوعًا في دبي بالإمارات.

Advertisements

وسيلتحق صلاح بمعسكر ليفربول الذي سينطلق غدًا السبت في النمسا.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم التحضيري لليفربول غدًا السبت، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اختتام موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز في نيوكاسل يونايتد.

وسيسافر ليفربول إلى النمسا بوجود وجه جديد بعد تعاقد النادي مع الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس خلال الأسبوع الماضي.