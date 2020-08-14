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خاص.. صلاح يقضي إجازته الأخيرة مع كوكا قبل معسكر النمسا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يقضي الدولي المصري محمد صلاح، نجم الإنجليزي، إجازته الأخيرة في اليونان رفقة مواطنه أحمد حسن كوكا، المحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني.

وعلم الخليج 365 أن صلاح يتواجد في اليونان حاليا، بعدما قضى أسبوعًا في دبي بالإمارات.

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وسيلتحق صلاح بمعسكر ليفربول الذي سينطلق غدًا السبت في النمسا.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم التحضيري لليفربول غدًا السبت، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اختتام موسمه في الممتاز في نيوكاسل يونايتد.

وسيسافر ليفربول إلى النمسا بوجود وجه جديد بعد تعاقد النادي مع الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس خلال الأسبوع الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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