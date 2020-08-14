خاص.. اتحاد الكرة يعلق على قضية كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس طرفا في قضية الزمالك ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، الذي تم توقيع غرامة مالية عليه قدرها مليوني دولار.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة: "لسنا طرفا أو جهة تحقيق في قضية كهربا".

وأضاف: "فيفا طلب فقط الإطلاع على التحقيقات والأوراق التي تمت بمعرفة اتحاد الكرة".

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وأوضح: "اتحاد الكرة في أجازة اليوم الجمعة، والحكم صدر للأندية قبل اتحاد الكرة، وصل للأهلي والزمالك وأفيس البرتغالي".

وأتم المصدر قائلا: "من حق كهربا التظلم ضد القرار خلال 10 أيام من تاريخ إصدار العقوبة".

ورحل كهربا عن نادي الزمالك في عام 2019، مؤكدًا صحة موقفه بانتهاء تعاقده مع النادي الأبيض، بينما قرر الزمالك مقاضاة اللاعب، باعتباره "هاربًا" في ظل استمرار تعاقده، حسب وصف النادي.

يذكر أن كهربا انتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل فسخ تعاقده وانتقاله لاحقًا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر أيضًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.