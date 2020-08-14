خاص.. مصدر يكشف عقوبة المصري حال عدم حضور مباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:
قال مصدر في اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة إنه في حال عدم حضور فريق المصري لمباراة الإسماعيلي لحساب الجولة 19 من عمر دوري WE المصري فإنه سيتم اعتباره منسحب.
وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قد أعلنت من خلال بيان رسمي يوم الخميس أن المباراة في موعدها اليوم الجمعة دون أي تعديلات.
وأعلن النادي المصري أنه من المستحيل الذهاب إلى برج العرب لخوض المباراة خاصة وأن الفريق يضم عدد كبير من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي أنه في حال عدم حضور المصري فسيتم اعتباره منسحب من المباراة، وسيتم اعتباره خاسرًا كما سيتم خصم ثلاث نقاط منه.
وكان فيروس كورونا قد ضرب لاعبي المصري والجهاز الفني مما أجبر اتحاد الكرة في وقتٍ سابق تأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود.
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