بالمستندات.. الخليج 365 يكشف تفاصيل حكم فيفا في قضية الزمالك وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

حصل الخليج 365 على الصور الضوئية المتعلقة بحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخاص بالقضية التي رفعها الزمالك، لمعاقبة لاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا" عقب رحيله عن صفوفه عام 2019، وانتقاله بشكل حر إلى صفوف فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تغريم محمود عبد المنعم "كهربا" بالتضامن مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار، بينما رفض "فيفا" إيقاف اللاعب، وأكد سلامة موقف الأهلي في تعاقده مع كهربا بشكل حر.

ورحل كهربا عن نادي الزمالك في عام 2019، مؤكدًا صحة موقفه بانتهاء تعاقده مع النادي الأبيض، بينما قرر الزمالك مقاضاة اللاعب، باعتباره "هاربًا" في ظل استمرار تعاقده، حسب وصف النادي.

وانتقل كهربا في صفقة انتقال حر إلى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل فسخ تعاقده وانتقاله لاحقًا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر أيضًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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