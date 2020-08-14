كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة.. واستبعاد حازم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا السبت في الجولة الـ19 للدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري برصيد 35 نقطة من 18 لقاء بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بنتيجة (1-1).

وعلى الجانب الآخر، يحتل مصر المقاصة المرتبة الـ14 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة من 18 لقاء، بعد تحقيق فوز غاب طويلا أمام أسوان (2-1).

وشهدت قائمة الزمالك غياب حازم إمام ويوسف أوباما، مع استدعاء مجموعة من الشباب مثل حسام عبدالمجيد وأحمد عيد وحاتم محمد وحسام أشرف وأسامة فيصل.

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وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد وحاتم محمد.

وسط الملعب: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد حسن.

وسط الهجوم: إسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف وأشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل.