منافس الأهلي .. كورونا يضرب الوداد ويتسبب في تأجيل كلاسيكو المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت تقارير مغربية إن الفحص بواسطة المسحات للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثبت إصابة 5 أفراد من فريق الوداد المغربي منافس الأهلي القادم بدور نصف الهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لموقع "البطولة" المغربي فإن نتاج التحليل ظهرت صباح اليوم الجمعة وأكدت وجود خمس حالات إيجابية من بينهم اسماعيل الحداد و بدر جادارين و أحد الإداريين.

وأمرت سلطات مدينة الرباط بعثة فريق الوداد لمقر إقامته تمهيداً لإلغاء مباراته مع الجيش الملكي في كلاسيكو المغرب .

وكان من المنتظر أن مباراة "الكلاسيكو" بين الوداد والجيش الملكي في التاسعة من مساء على ملعب الأمير مولاي عبد الله، بعد تسجيل الحالات المذكورة.